Finger Monkey (FM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.28% Prisændring (1D) -8.78% Prisændring (7D) -23.76% Prisændring (7D) -23.76%

Finger Monkey (FM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FM har ændret sig med +0.28% i løbet af den sidste time, -8.78% i løbet af 24 timer og -23.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Finger Monkey (FM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Cirkulationsforsyning 960.00M 960.00M 960.00M Samlet Udbud 986,016,448.0 986,016,448.0 986,016,448.0

Den nuværende markedsværdi på Finger Monkey er $ 30.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FM er 960.00M, med et samlet udbud på 986016448.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.16K.