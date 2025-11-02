FEAR (FEAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00707065 24H høj $ 0.00802674 All Time High $ 3.88 Laveste pris $ 0.00629862 Prisændring (1H) +0.59% Prisændring (1D) -0.17% Prisændring (7D) -6.61%

FEAR (FEAR) realtidsprisen er $0.00783489. I løbet af de sidste 24 timer har FEAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00707065 og et højdepunkt på $ 0.00802674, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FEARs højeste pris nogensinde er $ 3.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00629862.

Når det gælder kortsigtet performance, FEAR har ændret sig med +0.59% i løbet af den sidste time, -0.17% i løbet af 24 timer og -6.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FEAR (FEAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 139.06K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 327.63K Cirkulationsforsyning 17.72M Samlet Udbud 41,739,201.62033058

Den nuværende markedsværdi på FEAR er $ 139.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FEAR er 17.72M, med et samlet udbud på 41739201.62033058. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 327.63K.