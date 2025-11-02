FaZeSway (SWAY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001156 $ 0.00001156 $ 0.00001156 24H lav $ 0.0000117 $ 0.0000117 $ 0.0000117 24H høj 24H lav $ 0.00001156$ 0.00001156 $ 0.00001156 24H høj $ 0.0000117$ 0.0000117 $ 0.0000117 All Time High $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Laveste pris $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -11.19% Prisændring (7D) -11.19%

FaZeSway (SWAY) realtidsprisen er $0.00001164. I løbet af de sidste 24 timer har SWAY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001156 og et højdepunkt på $ 0.0000117, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWAYs højeste pris nogensinde er $ 0.00135071, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001124.

Når det gælder kortsigtet performance, SWAY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -11.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FaZeSway (SWAY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Cirkulationsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Samlet Udbud 999,628,047.302588 999,628,047.302588 999,628,047.302588

Den nuværende markedsværdi på FaZeSway er $ 11.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SWAY er 999.63M, med et samlet udbud på 999628047.302588. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.64K.