Farcats Pris (FARCATS)
-1.39%
+0.75%
-28.29%
-28.29%
Farcats (FARCATS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FARCATS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARCATSs højeste pris nogensinde er $ 0.0010799, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, FARCATS har ændret sig med -1.39% i løbet af den sidste time, +0.75% i løbet af 24 timer og -28.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Farcats er $ 431.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARCATS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 431.89K.
I løbet af i dag var prisændringen af Farcats til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Farcats til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Farcats til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Farcats til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.75%
|30 dage
|$ 0
|+24.07%
|60 dage
|$ 0
|-17.31%
|90 dage
|$ 0
|--
Fun, Furry, Far Out... Farcats!!!
The Farcats creator coin on Zora is an expansion and exploration of the original NFT collection of 1661 purple AI cats. Originally conceived as an unofficial mascot for the Farcaster protocol, Farcats continues to explore the pawsibilities of AI art and beyond. New artworks are paired with the $farcats token and are also collectible form the Farcats Zora Mewseum.
