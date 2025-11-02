fair (FAIR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00052364 $ 0.00052364 $ 0.00052364 24H lav $ 0.00052905 $ 0.00052905 $ 0.00052905 24H høj 24H lav $ 0.00052364$ 0.00052364 $ 0.00052364 24H høj $ 0.00052905$ 0.00052905 $ 0.00052905 All Time High $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Laveste pris $ 0.00050059$ 0.00050059 $ 0.00050059 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.66% Prisændring (7D) -4.77% Prisændring (7D) -4.77%

fair (FAIR) realtidsprisen er $0.00052364. I løbet af de sidste 24 timer har FAIR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00052364 og et højdepunkt på $ 0.00052905, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FAIRs højeste pris nogensinde er $ 0.01471811, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00050059.

Når det gælder kortsigtet performance, FAIR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.66% i løbet af 24 timer og -4.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

fair (FAIR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 108.31K$ 108.31K $ 108.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 523.61K$ 523.61K $ 523.61K Cirkulationsforsyning 206.84M 206.84M 206.84M Samlet Udbud 999,944,308.632031 999,944,308.632031 999,944,308.632031

Den nuværende markedsværdi på fair er $ 108.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FAIR er 206.84M, med et samlet udbud på 999944308.632031. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 523.61K.