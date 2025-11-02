UdvekslingDEX+
Den direkte fair pris i dag er 0.00052364 USD. Følg med i realtid FAIR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FAIR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FAIR

FAIR Prisinfo

Hvad er FAIR

FAIR Officiel hjemmeside

FAIR Tokenomics

FAIR Prisprognose

fair Pris (FAIR)

1 FAIR til USD direkte pris:

$0.00052364
-0.60%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
fair (FAIR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:33:01 (UTC+8)

fair (FAIR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00052364
24H lav
$ 0.00052905
24H høj

$ 0.00052364
$ 0.00052905
$ 0.01471811
$ 0.00050059
-0.66%

-4.77%

-4.77%

fair (FAIR) realtidsprisen er $0.00052364. I løbet af de sidste 24 timer har FAIR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00052364 og et højdepunkt på $ 0.00052905, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FAIRs højeste pris nogensinde er $ 0.01471811, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00050059.

Når det gælder kortsigtet performance, FAIR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.66% i løbet af 24 timer og -4.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

fair (FAIR) Markedsinformation

$ 108.31K
--
$ 523.61K
206.84M
999,944,308.632031
Den nuværende markedsværdi på fair er $ 108.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FAIR er 206.84M, med et samlet udbud på 999944308.632031. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 523.61K.

fair (FAIR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af fair til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af fair til USD $ -0.0001176408.
I de sidste 60 dage var prisændringen af fair til USD $ -0.0001015592.
I de sidste 90 dage var prisændringen af fair til USD $ +0.000003233980607801.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.66%
30 dage$ -0.0001176408-22.46%
60 dage$ -0.0001015592-19.39%
90 dage$ +0.000003233980607801+0.62%

Hvad er fair (FAIR)

his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

fair (FAIR) Ressource

Officiel hjemmeside

fair Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil fair (FAIR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine fair (FAIR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for fair.

Tjek fair prisprediktion nu!

FAIR til lokale valutaer

fair (FAIR) Tokenomics

At forstå tokenomics for fair (FAIR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FAIR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om fair (FAIR)

Hvor meget er fair (FAIR) værd i dag?
Den direkte FAIR pris i USD er 0.00052364 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FAIR til USD pris?
Den aktuelle pris på FAIRtil USD er $ 0.00052364. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af fair?
Markedsværdien for FAIR er $ 108.31K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FAIR?
Den cirkulerende forsyning af FAIR er 206.84M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FAIR?
FAIR opnåede en ATH-pris på 0.01471811 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FAIR?
FAIR så en ATL-pris på 0.00050059 USD.
Hvad er handelsvolumen for FAIR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FAIR er -- USD.
Bliver FAIR højere i år?
FAIR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FAIR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
fair (FAIR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

