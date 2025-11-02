Exim (EXIM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.096653 24H høj $ 0.098269 All Time High $ 0.125048 Laveste pris $ 0.070503 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) +0.44% Prisændring (7D) -1.83%

Exim (EXIM) realtidsprisen er $0.09797. I løbet af de sidste 24 timer har EXIM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.096653 og et højdepunkt på $ 0.098269, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EXIMs højeste pris nogensinde er $ 0.125048, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.070503.

Når det gælder kortsigtet performance, EXIM har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, +0.44% i løbet af 24 timer og -1.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Exim (EXIM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 132.97K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.06M Cirkulationsforsyning 1.35M Samlet Udbud 224,763,629.073

Den nuværende markedsværdi på Exim er $ 132.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EXIM er 1.35M, med et samlet udbud på 224763629.073. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.06M.