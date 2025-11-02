Evil Larry (LARRY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00355249 $ 0.00355249 $ 0.00355249 24H lav $ 0.00385498 $ 0.00385498 $ 0.00385498 24H høj 24H lav $ 0.00355249$ 0.00355249 $ 0.00355249 24H høj $ 0.00385498$ 0.00385498 $ 0.00385498 All Time High $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 Laveste pris $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) -2.84% Prisændring (7D) -40.83% Prisændring (7D) -40.83%

Evil Larry (LARRY) realtidsprisen er $0.00358323. I løbet af de sidste 24 timer har LARRY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00355249 og et højdepunkt på $ 0.00385498, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LARRYs højeste pris nogensinde er $ 0.088823, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00155563.

Når det gælder kortsigtet performance, LARRY har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, -2.84% i løbet af 24 timer og -40.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Evil Larry (LARRY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Cirkulationsforsyning 998.47M 998.47M 998.47M Samlet Udbud 998,471,032.4832466 998,471,032.4832466 998,471,032.4832466

Den nuværende markedsværdi på Evil Larry er $ 3.58M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LARRY er 998.47M, med et samlet udbud på 998471032.4832466. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.58M.