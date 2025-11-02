Everybody (HOLD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00027409 $ 0.00027409 $ 0.00027409 24H lav $ 0.00030756 $ 0.00030756 $ 0.00030756 24H høj 24H lav $ 0.00027409$ 0.00027409 $ 0.00027409 24H høj $ 0.00030756$ 0.00030756 $ 0.00030756 All Time High $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Laveste pris $ 0.0000118$ 0.0000118 $ 0.0000118 Prisændring (1H) +1.27% Prisændring (1D) -1.08% Prisændring (7D) -18.70% Prisændring (7D) -18.70%

Everybody (HOLD) realtidsprisen er $0.00027851. I løbet af de sidste 24 timer har HOLD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00027409 og et højdepunkt på $ 0.00030756, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLDs højeste pris nogensinde er $ 0.00164477, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000118.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLD har ændret sig med +1.27% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -18.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Everybody (HOLD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Cirkulationsforsyning 27.78B 27.78B 27.78B Samlet Udbud 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Den nuværende markedsværdi på Everybody er $ 7.74M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HOLD er 27.78B, med et samlet udbud på 27780713256.829243. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.74M.