EVANA (EVANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) -2.26% Prisændring (7D) +5.60% Prisændring (7D) +5.60%

EVANA (EVANA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har EVANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EVANAs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, EVANA har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -2.26% i løbet af 24 timer og +5.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EVANA (EVANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 87.18K$ 87.18K $ 87.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 87.18K$ 87.18K $ 87.18K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på EVANA er $ 87.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EVANA er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.18K.