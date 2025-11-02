ETH Strategy (STRAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.523925 24H lav $ 0.555183 24H høj Laveste pris $ 0.50556 All Time High $ 0.875668 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -3.60% Prisændring (7D) -8.27%

ETH Strategy (STRAT) realtidsprisen er $0.531897. I løbet af de sidste 24 timer har STRAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.523925 og et højdepunkt på $ 0.555183, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STRATs højeste pris nogensinde er $ 0.875668, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.50556.

Når det gælder kortsigtet performance, STRAT har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -3.60% i løbet af 24 timer og -8.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.31M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 63.23M Cirkulationsforsyning 2.45M Samlet Udbud 118,872,218.6093638

Den nuværende markedsværdi på ETH Strategy er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STRAT er 2.45M, med et samlet udbud på 118872218.6093638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 63.23M.