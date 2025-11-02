UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte ETH Strategy pris i dag er 0.531897 USD. Følg med i realtid STRAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STRAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ETH Strategy pris i dag er 0.531897 USD. Følg med i realtid STRAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STRAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STRAT

STRAT Prisinfo

Hvad er STRAT

STRAT Officiel hjemmeside

STRAT Tokenomics

STRAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ETH Strategy Logo

ETH Strategy Pris (STRAT)

Ikke noteret

1 STRAT til USD direkte pris:

$0.531897
$0.531897$0.531897
-3.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ETH Strategy (STRAT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:31:38 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.523925
$ 0.523925$ 0.523925
24H lav
$ 0.555183
$ 0.555183$ 0.555183
24H høj

$ 0.523925
$ 0.523925$ 0.523925

$ 0.555183
$ 0.555183$ 0.555183

$ 0.875668
$ 0.875668$ 0.875668

$ 0.50556
$ 0.50556$ 0.50556

+0.14%

-3.60%

-8.27%

-8.27%

ETH Strategy (STRAT) realtidsprisen er $0.531897. I løbet af de sidste 24 timer har STRAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.523925 og et højdepunkt på $ 0.555183, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STRATs højeste pris nogensinde er $ 0.875668, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.50556.

Når det gælder kortsigtet performance, STRAT har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -3.60% i løbet af 24 timer og -8.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ETH Strategy (STRAT) Markedsinformation

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 63.23M
$ 63.23M$ 63.23M

2.45M
2.45M 2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Den nuværende markedsværdi på ETH Strategy er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STRAT er 2.45M, med et samlet udbud på 118872218.6093638. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 63.23M.

ETH Strategy (STRAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ETH Strategy til USD $ -0.0198745381373703.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ETH Strategy til USD $ -0.1438130343.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ETH Strategy til USD $ -0.1552652022.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ETH Strategy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0198745381373703-3.60%
30 dage$ -0.1438130343-27.03%
60 dage$ -0.1552652022-29.19%
90 dage$ 0--

Hvad er ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ETH Strategy (STRAT) Ressource

Officiel hjemmeside

ETH Strategy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ETH Strategy (STRAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ETH Strategy (STRAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ETH Strategy.

Tjek ETH Strategy prisprediktion nu!

STRAT til lokale valutaer

ETH Strategy (STRAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for ETH Strategy (STRAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STRAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ETH Strategy (STRAT)

Hvor meget er ETH Strategy (STRAT) værd i dag?
Den direkte STRAT pris i USD er 0.531897 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STRAT til USD pris?
Den aktuelle pris på STRATtil USD er $ 0.531897. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ETH Strategy?
Markedsværdien for STRAT er $ 1.31M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STRAT?
Den cirkulerende forsyning af STRAT er 2.45M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STRAT?
STRAT opnåede en ATH-pris på 0.875668 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STRAT?
STRAT så en ATL-pris på 0.50556 USD.
Hvad er handelsvolumen for STRAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STRAT er -- USD.
Bliver STRAT højere i år?
STRAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STRAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:31:38 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,053.04
$110,053.04$110,053.04

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.02
$3,873.02$3,873.02

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02859
$0.02859$0.02859

-4.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.04%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,053.04
$110,053.04$110,053.04

-0.21%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.02
$3,873.02$3,873.02

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.04%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.90
$72.90$72.90

+2.80%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.737
$19.737$19.737

+3.30%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07598
$0.07598$0.07598

+51.96%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000386
$0.000386$0.000386

+125.73%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005268
$0.00005268$0.00005268

+79.06%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032684
$0.0032684$0.0032684

+60.23%