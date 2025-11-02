Erha (二哈) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02344646$ 0.02344646 $ 0.02344646 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.33% Prisændring (1D) -1.27% Prisændring (7D) -15.37% Prisændring (7D) -15.37%

Erha (二哈) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 二哈 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 二哈s højeste pris nogensinde er $ 0.02344646, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 二哈 har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -1.27% i løbet af 24 timer og -15.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Erha (二哈) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Erha er $ 8.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 二哈 er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.70K.