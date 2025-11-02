EquitEdge (EEG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.05005
24H lav $ 0.05005
24H høj $ 0.05005
All Time High $ 0.058283
Laveste pris $ 0.04823955
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) 0.00%
Prisændring (7D) 0.00%

EquitEdge (EEG) realtidsprisen er $0.05005. I løbet af de sidste 24 timer har EEG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.05005 og et højdepunkt på $ 0.05005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EEGs højeste pris nogensinde er $ 0.058283, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04823955.

Når det gælder kortsigtet performance, EEG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EquitEdge (EEG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.02M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.02M
Cirkulationsforsyning 400.00M
Samlet Udbud 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på EquitEdge er $ 20.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EEG er 400.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.02M.