Epoch (EPOCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 Laveste pris $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +31.17% Prisændring (7D) +31.17%

Epoch (EPOCH) realtidsprisen er $0.00001124. I løbet af de sidste 24 timer har EPOCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EPOCHs højeste pris nogensinde er $ 0.00006832, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000852.

Når det gælder kortsigtet performance, EPOCH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +31.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Epoch (EPOCH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Cirkulationsforsyning 899.78M 899.78M 899.78M Samlet Udbud 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Den nuværende markedsværdi på Epoch er $ 10.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EPOCH er 899.78M, med et samlet udbud på 899775204.156491. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.11K.