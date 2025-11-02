EPIC FAIL GUY (EFG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Laveste pris $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -2.67% Prisændring (7D) -2.67%

EPIC FAIL GUY (EFG) realtidsprisen er $0.00001215. I løbet af de sidste 24 timer har EFG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EFGs højeste pris nogensinde er $ 0.00048874, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000121.

Når det gælder kortsigtet performance, EFG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -2.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EPIC FAIL GUY (EFG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Cirkulationsforsyning 859.30M 859.30M 859.30M Samlet Udbud 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

