END (END) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00715485 $ 0.00715485 $ 0.00715485 24H lav $ 0.00770457 $ 0.00770457 $ 0.00770457 24H høj 24H lav $ 0.00715485$ 0.00715485 $ 0.00715485 24H høj $ 0.00770457$ 0.00770457 $ 0.00770457 All Time High $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Laveste pris $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) -6.69% Prisændring (7D) -9.84% Prisændring (7D) -9.84%

END (END) realtidsprisen er $0.00718504. I løbet af de sidste 24 timer har END handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00715485 og et højdepunkt på $ 0.00770457, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENDs højeste pris nogensinde er $ 0.087624, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00383942.

Når det gælder kortsigtet performance, END har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, -6.69% i løbet af 24 timer og -9.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

END (END) Markedsinformation

Markedsværdi $ 867.83K$ 867.83K $ 867.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Cirkulationsforsyning 120.81M 120.81M 120.81M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på END er $ 867.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af END er 120.81M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.59M.