ELLA (ELLA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00123229 - $ 0.00126124
24H lav $ 0.00123229
24H høj $ 0.00126124
All Time High $ 0.00136588
Laveste pris $ 0.00013543
Prisændring (1H) +0.58%
Prisændring (1D) +0.94%
Prisændring (7D) -1.11%

ELLA (ELLA) realtidsprisen er $0.00125279. I løbet af de sidste 24 timer har ELLA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00123229 og et højdepunkt på $ 0.00126124, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ELLAs højeste pris nogensinde er $ 0.00136588, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013543.

Når det gælder kortsigtet performance, ELLA har ændret sig med +0.58% i løbet af den sidste time, +0.94% i løbet af 24 timer og -1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ELLA (ELLA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.25M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.25M
Cirkulationsforsyning 999.96M
Samlet Udbud 999,955,367.887856

Den nuværende markedsværdi på ELLA er $ 1.25M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ELLA er 999.96M, med et samlet udbud på 999955367.887856. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.25M.