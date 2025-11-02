Eli5a (ELI5A) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02413152 $ 0.02413152 $ 0.02413152 24H lav $ 0.02718468 $ 0.02718468 $ 0.02718468 24H høj 24H lav $ 0.02413152$ 0.02413152 $ 0.02413152 24H høj $ 0.02718468$ 0.02718468 $ 0.02718468 All Time High $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Laveste pris $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) +12.09% Prisændring (7D) -8.79% Prisændring (7D) -8.79%

Eli5a (ELI5A) realtidsprisen er $0.02712136. I løbet af de sidste 24 timer har ELI5A handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02413152 og et højdepunkt på $ 0.02718468, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ELI5As højeste pris nogensinde er $ 0.03709928, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00431141.

Når det gælder kortsigtet performance, ELI5A har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, +12.09% i løbet af 24 timer og -8.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eli5a (ELI5A) Markedsinformation

Markedsværdi $ 540.50K$ 540.50K $ 540.50K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 569.55K$ 569.55K $ 569.55K Cirkulationsforsyning 19.93M 19.93M 19.93M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Eli5a er $ 540.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ELI5A er 19.93M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 569.55K.