Eigenpie (EGP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.361902 24H høj $ 0.395626 All Time High $ 9.68 Laveste pris $ 0.359252 Prisændring (1H) -2.25% Prisændring (1D) -8.01% Prisændring (7D) -5.31%

Eigenpie (EGP) realtidsprisen er $0.362116. I løbet af de sidste 24 timer har EGP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.361902 og et højdepunkt på $ 0.395626, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EGPs højeste pris nogensinde er $ 9.68, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.359252.

Når det gælder kortsigtet performance, EGP har ændret sig med -2.25% i løbet af den sidste time, -8.01% i løbet af 24 timer og -5.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eigenpie (EGP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.34M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.62M Cirkulationsforsyning 3.69M Samlet Udbud 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Eigenpie er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EGP er 3.69M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.62M.