Dreamsync (DREAM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00080051 $ 0.00080051 $ 0.00080051 24H lav $ 0.00111507 $ 0.00111507 $ 0.00111507 24H høj 24H lav $ 0.00080051$ 0.00080051 $ 0.00080051 24H høj $ 0.00111507$ 0.00111507 $ 0.00111507 All Time High $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Laveste pris $ 0.00021815$ 0.00021815 $ 0.00021815 Prisændring (1H) -15.76% Prisændring (1D) -28.11% Prisændring (7D) -37.01% Prisændring (7D) -37.01%

Dreamsync (DREAM) realtidsprisen er $0.00079975. I løbet af de sidste 24 timer har DREAM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00080051 og et højdepunkt på $ 0.00111507, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DREAMs højeste pris nogensinde er $ 0.00437362, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00021815.

Når det gælder kortsigtet performance, DREAM har ændret sig med -15.76% i løbet af den sidste time, -28.11% i løbet af 24 timer og -37.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dreamsync (DREAM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 800.50K$ 800.50K $ 800.50K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 800.50K$ 800.50K $ 800.50K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Den nuværende markedsværdi på Dreamsync er $ 800.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DREAM er 999.99M, med et samlet udbud på 999992998.692206. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 800.50K.