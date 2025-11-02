Dope (DOPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -6.76% Prisændring (7D) -6.76%

Dope (DOPE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DOPE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOPEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DOPE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -6.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dope (DOPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Cirkulationsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Samlet Udbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dope er $ 9.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOPE er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.73K.