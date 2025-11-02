Domi (DOMI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00334792 $ 0.00334792 $ 0.00334792 24H lav $ 0.00348354 $ 0.00348354 $ 0.00348354 24H høj 24H lav $ 0.00334792$ 0.00334792 $ 0.00334792 24H høj $ 0.00348354$ 0.00348354 $ 0.00348354 All Time High $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Laveste pris $ 0.00279227$ 0.00279227 $ 0.00279227 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) +2.25% Prisændring (7D) -5.81% Prisændring (7D) -5.81%

Domi (DOMI) realtidsprisen er $0.00346025. I løbet af de sidste 24 timer har DOMI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00334792 og et højdepunkt på $ 0.00348354, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOMIs højeste pris nogensinde er $ 0.407925, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00279227.

Når det gælder kortsigtet performance, DOMI har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, +2.25% i løbet af 24 timer og -5.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Domi (DOMI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Cirkulationsforsyning 460.00M 460.00M 460.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Domi er $ 1.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOMI er 460.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.46M.