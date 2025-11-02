Dolphin (DPHN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Laveste pris $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.10% Prisændring (7D) +0.10%

Dolphin (DPHN) realtidsprisen er $0.01975419. I løbet af de sidste 24 timer har DPHN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DPHNs højeste pris nogensinde er $ 0.02226817, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01112509.

Når det gælder kortsigtet performance, DPHN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dolphin (DPHN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.75M$ 19.75M $ 19.75M Cirkulationsforsyning 497.97M 497.97M 497.97M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dolphin er $ 9.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DPHN er 497.97M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.75M.