Dollar Cost Average Pris (DCA)
+1.18%
-6.67%
-12.83%
-12.83%
Dollar Cost Average (DCA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DCAs højeste pris nogensinde er $ 0.00301457, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, DCA har ændret sig med +1.18% i løbet af den sidste time, -6.67% i løbet af 24 timer og -12.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Dollar Cost Average er $ 714.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DCA er 999.99M, med et samlet udbud på 999990928.270081. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 714.53K.
I løbet af i dag var prisændringen af Dollar Cost Average til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dollar Cost Average til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dollar Cost Average til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dollar Cost Average til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-6.67%
|30 dage
|$ 0
|-33.91%
|60 dage
|$ 0
|--
|90 dage
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
At forstå tokenomics for Dollar Cost Average (DCA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DCA Tokens omfattende tokenomics nu!
