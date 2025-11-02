Dollar Cost Average (DCA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.18% Prisændring (1D) -6.67% Prisændring (7D) -12.83% Prisændring (7D) -12.83%

Dollar Cost Average (DCA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DCA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DCAs højeste pris nogensinde er $ 0.00301457, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DCA har ændret sig med +1.18% i løbet af den sidste time, -6.67% i løbet af 24 timer og -12.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dollar Cost Average (DCA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 714.53K$ 714.53K $ 714.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 714.53K$ 714.53K $ 714.53K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,990,928.270081 999,990,928.270081 999,990,928.270081

Den nuværende markedsværdi på Dollar Cost Average er $ 714.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DCA er 999.99M, med et samlet udbud på 999990928.270081. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 714.53K.