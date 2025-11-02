UdvekslingDEX+
Den direkte Doll Face pris i dag er 0.0002061 USD. Følg med i realtid DOLL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOLL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DOLL

DOLL Prisinfo

Hvad er DOLL

DOLL Officiel hjemmeside

DOLL Tokenomics

DOLL Prisprognose

Doll Face Pris (DOLL)

1 DOLL til USD direkte pris:

$0.0002061
+17.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Doll Face (DOLL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:31:59 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00017541
24H lav
$ 0.00024602
24H høj

$ 0.00017541
$ 0.00024602
$ 0.00248624
$ 0.00015216
+0.00%

+17.23%

+12.01%

+12.01%

Doll Face (DOLL) realtidsprisen er $0.0002061. I løbet af de sidste 24 timer har DOLL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017541 og et højdepunkt på $ 0.00024602, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOLLs højeste pris nogensinde er $ 0.00248624, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00015216.

Når det gælder kortsigtet performance, DOLL har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +17.23% i løbet af 24 timer og +12.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doll Face (DOLL) Markedsinformation

$ 20.61K
--
$ 20.61K
100.00M
100,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Doll Face er $ 20.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOLL er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.61K.

Doll Face (DOLL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Doll Face til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Doll Face til USD $ -0.0001302981.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Doll Face til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Doll Face til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+17.23%
30 dage$ -0.0001302981-63.22%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Doll Face (DOLL)

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Doll Face (DOLL) Ressource

Officiel hjemmeside

Doll Face Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Doll Face (DOLL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Doll Face (DOLL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Doll Face.

Tjek Doll Face prisprediktion nu!

DOLL til lokale valutaer

Doll Face (DOLL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Doll Face (DOLL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DOLL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Doll Face (DOLL)

Hvor meget er Doll Face (DOLL) værd i dag?
Den direkte DOLL pris i USD er 0.0002061 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DOLL til USD pris?
Den aktuelle pris på DOLLtil USD er $ 0.0002061. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Doll Face?
Markedsværdien for DOLL er $ 20.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DOLL?
Den cirkulerende forsyning af DOLL er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DOLL?
DOLL opnåede en ATH-pris på 0.00248624 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DOLL?
DOLL så en ATL-pris på 0.00015216 USD.
Hvad er handelsvolumen for DOLL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DOLL er -- USD.
Bliver DOLL højere i år?
DOLL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DOLL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Doll Face (DOLL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

