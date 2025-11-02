Doll Face (DOLL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017541 $ 0.00017541 $ 0.00017541 24H lav $ 0.00024602 $ 0.00024602 $ 0.00024602 24H høj 24H lav $ 0.00017541$ 0.00017541 $ 0.00017541 24H høj $ 0.00024602$ 0.00024602 $ 0.00024602 All Time High $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Laveste pris $ 0.00015216$ 0.00015216 $ 0.00015216 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) +17.23% Prisændring (7D) +12.01% Prisændring (7D) +12.01%

Doll Face (DOLL) realtidsprisen er $0.0002061. I løbet af de sidste 24 timer har DOLL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017541 og et højdepunkt på $ 0.00024602, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOLLs højeste pris nogensinde er $ 0.00248624, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00015216.

Når det gælder kortsigtet performance, DOLL har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +17.23% i løbet af 24 timer og +12.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doll Face (DOLL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Doll Face er $ 20.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOLL er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.61K.