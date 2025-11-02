DOGUE (DOGUE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001447 $ 0.00001447 $ 0.00001447 24H lav $ 0.00001486 $ 0.00001486 $ 0.00001486 24H høj 24H lav $ 0.00001447$ 0.00001447 $ 0.00001447 24H høj $ 0.00001486$ 0.00001486 $ 0.00001486 All Time High $ 0.00018453$ 0.00018453 $ 0.00018453 Laveste pris $ 0.00001328$ 0.00001328 $ 0.00001328 Prisændring (1H) +0.18% Prisændring (1D) -1.44% Prisændring (7D) -17.02% Prisændring (7D) -17.02%

DOGUE (DOGUE) realtidsprisen er $0.00001462. I løbet af de sidste 24 timer har DOGUE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001447 og et højdepunkt på $ 0.00001486, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOGUEs højeste pris nogensinde er $ 0.00018453, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001328.

Når det gælder kortsigtet performance, DOGUE har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, -1.44% i løbet af 24 timer og -17.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DOGUE (DOGUE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K Cirkulationsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Samlet Udbud 999,775,588.333782 999,775,588.333782 999,775,588.333782

Den nuværende markedsværdi på DOGUE er $ 14.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOGUE er 999.78M, med et samlet udbud på 999775588.333782. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.61K.