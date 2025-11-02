UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Den direkte DOGSHIT pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DOGSHIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOGSHIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DOGSHIT pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DOGSHIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOGSHIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DOGSHIT

DOGSHIT Prisinfo

Hvad er DOGSHIT

DOGSHIT Officiel hjemmeside

DOGSHIT Tokenomics

DOGSHIT Prisprognose

DOGSHIT Logo

DOGSHIT Pris (DOGSHIT)

Ikke noteret

1 DOGSHIT til USD direkte pris:

$0.00026043
-1.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DOGSHIT (DOGSHIT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:26:55 (UTC+8)

DOGSHIT (DOGSHIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.94%

-1.17%

-13.68%

-13.68%

DOGSHIT (DOGSHIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DOGSHIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOGSHITs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DOGSHIT har ændret sig med +0.94% i løbet af den sidste time, -1.17% i løbet af 24 timer og -13.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DOGSHIT (DOGSHIT) Markedsinformation

$ 15.71M
--
$ 15.71M
60.34B
60,338,693,367.6
Den nuværende markedsværdi på DOGSHIT er $ 15.71M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOGSHIT er 60.34B, med et samlet udbud på 60338693367.6. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.71M.

DOGSHIT (DOGSHIT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DOGSHIT til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DOGSHIT til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DOGSHIT til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DOGSHIT til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.17%
30 dage$ 0-13.19%
60 dage$ 0+304.55%
90 dage$ 0--

Hvad er DOGSHIT (DOGSHIT)

Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DOGSHIT (DOGSHIT) Ressource

Officiel hjemmeside

DOGSHIT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DOGSHIT (DOGSHIT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DOGSHIT (DOGSHIT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DOGSHIT.

Tjek DOGSHIT prisprediktion nu!

DOGSHIT til lokale valutaer

DOGSHIT (DOGSHIT) Tokenomics

At forstå tokenomics for DOGSHIT (DOGSHIT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DOGSHIT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DOGSHIT (DOGSHIT)

Hvor meget er DOGSHIT (DOGSHIT) værd i dag?
Den direkte DOGSHIT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DOGSHIT til USD pris?
Den aktuelle pris på DOGSHITtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DOGSHIT?
Markedsværdien for DOGSHIT er $ 15.71M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DOGSHIT?
Den cirkulerende forsyning af DOGSHIT er 60.34B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DOGSHIT?
DOGSHIT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DOGSHIT?
DOGSHIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DOGSHIT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DOGSHIT er -- USD.
Bliver DOGSHIT højere i år?
DOGSHIT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DOGSHIT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:26:55 (UTC+8)

DOGSHIT (DOGSHIT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

