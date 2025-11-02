DiviSwap (DSWAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.123796 $ 0.123796 $ 0.123796 24H lav $ 0.127263 $ 0.127263 $ 0.127263 24H høj 24H lav $ 0.123796$ 0.123796 $ 0.123796 24H høj $ 0.127263$ 0.127263 $ 0.127263 All Time High $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Laveste pris $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) +1.66% Prisændring (7D) -3.59% Prisændring (7D) -3.59%

DiviSwap (DSWAP) realtidsprisen er $0.126602. I løbet af de sidste 24 timer har DSWAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.123796 og et højdepunkt på $ 0.127263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DSWAPs højeste pris nogensinde er $ 0.189789, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.083572.

Når det gælder kortsigtet performance, DSWAP har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +1.66% i løbet af 24 timer og -3.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DiviSwap (DSWAP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.56K$ 29.56K $ 29.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 77.49K$ 77.49K $ 77.49K Cirkulationsforsyning 233.47K 233.47K 233.47K Samlet Udbud 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Den nuværende markedsværdi på DiviSwap er $ 29.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DSWAP er 233.47K, med et samlet udbud på 612059.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.49K.