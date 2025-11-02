UdvekslingDEX+
Blue Chip Blitz
Den direkte DiviSwap pris i dag er 0.126602 USD. Følg med i realtid DSWAP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DSWAP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DSWAP

DSWAP Prisinfo

Hvad er DSWAP

DSWAP Officiel hjemmeside

DSWAP Tokenomics

DSWAP Prisprognose

DiviSwap Logo

DiviSwap Pris (DSWAP)

Ikke noteret

1 DSWAP til USD direkte pris:

$0.126602
+1.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DiviSwap (DSWAP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:31:23 (UTC+8)

DiviSwap (DSWAP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.123796
24H lav
$ 0.127263
24H høj

$ 0.123796
$ 0.127263
$ 0.189789
$ 0.083572
-0.09%

+1.66%

-3.59%

-3.59%

DiviSwap (DSWAP) realtidsprisen er $0.126602. I løbet af de sidste 24 timer har DSWAP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.123796 og et højdepunkt på $ 0.127263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DSWAPs højeste pris nogensinde er $ 0.189789, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.083572.

Når det gælder kortsigtet performance, DSWAP har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +1.66% i løbet af 24 timer og -3.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DiviSwap (DSWAP) Markedsinformation

$ 29.56K
--
$ 77.49K
233.47K
612,059.0
Den nuværende markedsværdi på DiviSwap er $ 29.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DSWAP er 233.47K, med et samlet udbud på 612059.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.49K.

DiviSwap (DSWAP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DiviSwap til USD $ +0.00206701.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DiviSwap til USD $ -0.0395748610.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DiviSwap til USD $ +0.0013323721.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DiviSwap til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00206701+1.66%
30 dage$ -0.0395748610-31.25%
60 dage$ +0.0013323721+1.05%
90 dage$ 0--

Hvad er DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DiviSwap (DSWAP) Ressource

Officiel hjemmeside

DiviSwap Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DiviSwap (DSWAP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DiviSwap (DSWAP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DiviSwap.

Tjek DiviSwap prisprediktion nu!

DSWAP til lokale valutaer

DiviSwap (DSWAP) Tokenomics

At forstå tokenomics for DiviSwap (DSWAP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DSWAP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DiviSwap (DSWAP)

Hvor meget er DiviSwap (DSWAP) værd i dag?
Den direkte DSWAP pris i USD er 0.126602 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DSWAP til USD pris?
Den aktuelle pris på DSWAPtil USD er $ 0.126602. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DiviSwap?
Markedsværdien for DSWAP er $ 29.56K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DSWAP?
Den cirkulerende forsyning af DSWAP er 233.47K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DSWAP?
DSWAP opnåede en ATH-pris på 0.189789 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DSWAP?
DSWAP så en ATL-pris på 0.083572 USD.
Hvad er handelsvolumen for DSWAP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DSWAP er -- USD.
Bliver DSWAP højere i år?
DSWAP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DSWAP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
DiviSwap (DSWAP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

