Dialectic USD Vault (DUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H lav $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24H høj 24H lav $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24H høj $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 All Time High $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Laveste pris $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.01% Prisændring (7D) +0.01%

Dialectic USD Vault (DUSD) realtidsprisen er $1.004. I løbet af de sidste 24 timer har DUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 1.004 og et højdepunkt på $ 1.004, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.007, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.999002.

Når det gælder kortsigtet performance, DUSD har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dialectic USD Vault (DUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 49.50M$ 49.50M $ 49.50M Cirkulationsforsyning 49.30M 49.30M 49.30M Samlet Udbud 49,299,497.5663826 49,299,497.5663826 49,299,497.5663826

Den nuværende markedsværdi på Dialectic USD Vault er $ 49.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DUSD er 49.30M, med et samlet udbud på 49299497.5663826. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 49.50M.