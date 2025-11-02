Dialectic ETH Vault (DETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 3,842.71 24H høj $ 3,907.02 All Time High $ 4,757.52 Laveste pris $ 3,605.76 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) +0.41% Prisændring (7D) -1.88%

Dialectic ETH Vault (DETH) realtidsprisen er $3,879.75. I løbet af de sidste 24 timer har DETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,842.71 og et højdepunkt på $ 3,907.02, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DETHs højeste pris nogensinde er $ 4,757.52, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,605.76.

Når det gælder kortsigtet performance, DETH har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, +0.41% i løbet af 24 timer og -1.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dialectic ETH Vault (DETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.03M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.03M Cirkulationsforsyning 9.54K Samlet Udbud 9,544.889001818485

Den nuværende markedsværdi på Dialectic ETH Vault er $ 37.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DETH er 9.54K, med et samlet udbud på 9544.889001818485. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.03M.