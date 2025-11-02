Dialectic BTC Vault (DBIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 109,296 $ 109,296 $ 109,296 24H lav $ 110,613 $ 110,613 $ 110,613 24H høj 24H lav $ 109,296$ 109,296 $ 109,296 24H høj $ 110,613$ 110,613 $ 110,613 All Time High $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Laveste pris $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +0.08% Prisændring (7D) +0.11% Prisændring (7D) +0.11%

Dialectic BTC Vault (DBIT) realtidsprisen er $109,775. I løbet af de sidste 24 timer har DBIT handlet mellem et lavpunkt på $ 109,296 og et højdepunkt på $ 110,613, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DBITs højeste pris nogensinde er $ 126,288, mens den laveste pris nogensinde er $ 103,598.

Når det gælder kortsigtet performance, DBIT har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og +0.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Cirkulationsforsyning 100.01 100.01 100.01 Samlet Udbud 100.007635063939 100.007635063939 100.007635063939

Den nuværende markedsværdi på Dialectic BTC Vault er $ 10.98M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DBIT er 100.01, med et samlet udbud på 100.007635063939. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.98M.