DEW (DEW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00105934 24H høj $ 0.00120223 All Time High $ 0.00922376 Laveste pris $ 0.00006117 Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) -7.65% Prisændring (7D) -29.63%

DEW (DEW) realtidsprisen er $0.00107485. I løbet af de sidste 24 timer har DEW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00105934 og et højdepunkt på $ 0.00120223, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEWs højeste pris nogensinde er $ 0.00922376, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006117.

Når det gælder kortsigtet performance, DEW har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, -7.65% i løbet af 24 timer og -29.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DEW (DEW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 963.26K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.07M Cirkulationsforsyning 899.98M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DEW er $ 963.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEW er 899.98M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.