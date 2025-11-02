DeVoid (DVD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0.00113122 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +1.52% Prisændring (1D) +1.00% Prisændring (7D) +25.79%

DeVoid (DVD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DVD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DVDs højeste pris nogensinde er $ 0.00113122, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DVD har ændret sig med +1.52% i løbet af den sidste time, +1.00% i løbet af 24 timer og +25.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeVoid (DVD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 99.10K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 198.19K Cirkulationsforsyning 500.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DeVoid er $ 99.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DVD er 500.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 198.19K.