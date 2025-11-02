UdvekslingDEX+
Den direkte DeVoid pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DVD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DVD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DeVoid pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DVD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DVD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

DeVoid Pris (DVD)

Ikke noteret

1 DVD til USD direkte pris:

$0.00019819
$0.00019819$0.00019819
+1.00%1D
mexc
USD
DeVoid (DVD) Live prisdiagram
DeVoid (DVD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122$ 0.00113122

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

+1.00%

+25.79%

+25.79%

DeVoid (DVD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DVD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DVDs højeste pris nogensinde er $ 0.00113122, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DVD har ændret sig med +1.52% i løbet af den sidste time, +1.00% i løbet af 24 timer og +25.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeVoid (DVD) Markedsinformation

$ 99.10K
$ 99.10K$ 99.10K

--
----

$ 198.19K
$ 198.19K$ 198.19K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DeVoid er $ 99.10K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DVD er 500.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 198.19K.

DeVoid (DVD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DeVoid til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DeVoid til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DeVoid til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DeVoid til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.00%
30 dage$ 0+33.92%
60 dage$ 0-48.03%
90 dage$ 0--

Hvad er DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DeVoid (DVD) Ressource

Officiel hjemmeside

DeVoid Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DeVoid (DVD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DeVoid (DVD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DeVoid.

Tjek DeVoid prisprediktion nu!

DVD til lokale valutaer

DeVoid (DVD) Tokenomics

At forstå tokenomics for DeVoid (DVD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DVD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DeVoid (DVD)

Hvor meget er DeVoid (DVD) værd i dag?
Den direkte DVD pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DVD til USD pris?
Den aktuelle pris på DVDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DeVoid?
Markedsværdien for DVD er $ 99.10K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DVD?
Den cirkulerende forsyning af DVD er 500.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DVD?
DVD opnåede en ATH-pris på 0.00113122 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DVD?
DVD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DVD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DVD er -- USD.
Bliver DVD højere i år?
DVD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DVD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

