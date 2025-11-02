Developer Camp (DEVELOPER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00237201 - $ 0.00342495
24H lav: $ 0.00237201
24H høj: $ 0.00342495
All Time High: $ 0.00934615
Laveste pris: $ 0
Prisændring (1H): -1.65%
Prisændring (1D): -12.91%
Prisændring (7D): +29.72%

Developer Camp (DEVELOPER) realtidsprisen er $0.00295403. I løbet af de sidste 24 timer har DEVELOPER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00237201 og et højdepunkt på $ 0.00342495, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEVELOPERs højeste pris nogensinde er $ 0.00934615, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DEVELOPER har ændret sig med -1.65% i løbet af den sidste time, -12.91% i løbet af 24 timer og +29.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Developer Camp (DEVELOPER) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 2.83M
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 2.83M
Cirkulationsforsyning: 959.28M
Samlet Udbud: 959,278,860.372574

Den nuværende markedsværdi på Developer Camp er $ 2.83M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEVELOPER er 959.28M, med et samlet udbud på 959278860.372574. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.83M.