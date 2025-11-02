DESK (DESK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) -19.86% Prisændring (7D) -19.86%

DESK (DESK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DESK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DESKs højeste pris nogensinde er $ 0.00474878, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DESK har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og -19.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DESK (DESK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 532.77K$ 532.77K $ 532.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 576.62K$ 576.62K $ 576.62K Cirkulationsforsyning 923.96M 923.96M 923.96M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DESK er $ 532.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DESK er 923.96M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 576.62K.