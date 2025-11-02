Derpy (DERPY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00093001$ 0.00093001 $ 0.00093001 Laveste pris $ 0.00001591$ 0.00001591 $ 0.00001591 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +6.85% Prisændring (7D) +6.85%

Derpy (DERPY) realtidsprisen er $0.00001842. I løbet af de sidste 24 timer har DERPY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DERPYs højeste pris nogensinde er $ 0.00093001, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001591.

Når det gælder kortsigtet performance, DERPY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +6.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Derpy (DERPY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Cirkulationsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Samlet Udbud 999,670,613.644677 999,670,613.644677 999,670,613.644677

Den nuværende markedsværdi på Derpy er $ 18.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DERPY er 999.67M, med et samlet udbud på 999670613.644677. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.41K.