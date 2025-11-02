Deri Protocol (DERI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00363872 - $ 0.00378933
24H lav $ 0.00363872
24H høj $ 0.00378933
All Time High $ 3.77
Laveste pris $ 0.00200107
Prisændring (1H) -0.00%
Prisændring (1D) -2.56%
Prisændring (7D) -10.87%

Deri Protocol (DERI) realtidsprisen er $0.00367291. I løbet af de sidste 24 timer har DERI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00363872 og et højdepunkt på $ 0.00378933, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DERIs højeste pris nogensinde er $ 3.77, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00200107.

Når det gælder kortsigtet performance, DERI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -2.56% i løbet af 24 timer og -10.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Deri Protocol (DERI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 481.85K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.80M
Cirkulationsforsyning 131.19M
Samlet Udbud 490,127,939.592577

Den nuværende markedsværdi på Deri Protocol er $ 481.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DERI er 131.19M, med et samlet udbud på 490127939.592577. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80M.