Den direkte Deri Protocol pris i dag er 0.00367291 USD. Følg med i realtid DERI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DERI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Deri Protocol Pris (DERI)

$0.00367289
Deri Protocol (DERI) Live prisdiagram
Deri Protocol (DERI) Prisoplysninger (USD)

$ 0.00363872
24H lav
$ 0.00378933
24H høj

$ 3.77
$ 0.00200107
Deri Protocol (DERI) realtidsprisen er $0.00367291. I løbet af de sidste 24 timer har DERI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00363872 og et højdepunkt på $ 0.00378933, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DERIs højeste pris nogensinde er $ 3.77, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00200107.

Når det gælder kortsigtet performance, DERI har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -2.56% i løbet af 24 timer og -10.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

$ 481.85K
$ 481.85K$ 481.85K

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

Den nuværende markedsværdi på Deri Protocol er $ 481.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DERI er 131.19M, med et samlet udbud på 490127939.592577. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.80M.

I løbet af i dag var prisændringen af Deri Protocol til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Deri Protocol til USD $ -0.0019298130.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Deri Protocol til USD $ -0.0015207955.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Deri Protocol til USD $ -0.0008941250033996734.

I dag$ 0-2.56%
30 dage$ -0.0019298130-52.54%
60 dage$ -0.0015207955-41.40%
90 dage$ -0.0008941250033996734-19.57%

Hvad er Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Deri Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Deri Protocol (DERI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Deri Protocol (DERI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Deri Protocol.

Tjek Deri Protocol prisprediktion nu!

Deri Protocol (DERI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Deri Protocol (DERI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DERI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Deri Protocol (DERI)

Hvor meget er Deri Protocol (DERI) værd i dag?
Den direkte DERI pris i USD er 0.00367291 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DERI til USD pris?
Den aktuelle pris på DERItil USD er $ 0.00367291. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Deri Protocol?
Markedsværdien for DERI er $ 481.85K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DERI?
Den cirkulerende forsyning af DERI er 131.19M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DERI?
DERI opnåede en ATH-pris på 3.77 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DERI?
DERI så en ATL-pris på 0.00200107 USD.
Hvad er handelsvolumen for DERI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DERI er -- USD.
Bliver DERI højere i år?
DERI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DERI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Deri Protocol (DERI) Vigtige brancheopdateringer

11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

