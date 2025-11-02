Defidash (DEFIDASH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01259958 $ 0.01259958 $ 0.01259958 24H lav $ 0.01330059 $ 0.01330059 $ 0.01330059 24H høj 24H lav $ 0.01259958$ 0.01259958 $ 0.01259958 24H høj $ 0.01330059$ 0.01330059 $ 0.01330059 All Time High $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Laveste pris $ 0.01228405$ 0.01228405 $ 0.01228405 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +4.39% Prisændring (7D) -2.04% Prisændring (7D) -2.04%

Defidash (DEFIDASH) realtidsprisen er $0.01322759. I løbet af de sidste 24 timer har DEFIDASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01259958 og et højdepunkt på $ 0.01330059, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEFIDASHs højeste pris nogensinde er $ 0.02970776, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01228405.

Når det gælder kortsigtet performance, DEFIDASH har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +4.39% i løbet af 24 timer og -2.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Defidash (DEFIDASH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 264.57K$ 264.57K $ 264.57K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 264.57K$ 264.57K $ 264.57K Cirkulationsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Samlet Udbud 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Defidash er $ 264.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEFIDASH er 20.00M, med et samlet udbud på 20000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 264.57K.