Den direkte DEF1 pris i dag er 0.00001372 USD. Følg med i realtid DEF1 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DEF1 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DEF1

DEF1 Prisinfo

Hvad er DEF1

DEF1 Officiel hjemmeside

DEF1 Tokenomics

DEF1 Prisprognose

DEF1 Pris (DEF1)

Ikke noteret

1 DEF1 til USD direkte pris:

--
----
+4.60%1D
USD
DEF1 (DEF1) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:50 (UTC+8)

DEF1 (DEF1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001309
24H lav
$ 0.00001374
24H høj

$ 0.00001309
$ 0.00001374
$ 0.00075275
$ 0.00001091
+4.66%

+25.45%

+25.45%

DEF1 (DEF1) realtidsprisen er $0.00001372. I løbet af de sidste 24 timer har DEF1 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001309 og et højdepunkt på $ 0.00001374, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEF1s højeste pris nogensinde er $ 0.00075275, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001091.

Når det gælder kortsigtet performance, DEF1 har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +4.66% i løbet af 24 timer og +25.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DEF1 (DEF1) Markedsinformation

$ 13.72K
--
$ 13.72K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på DEF1 er $ 13.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEF1 er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.72K.

DEF1 (DEF1) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DEF1 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DEF1 til USD $ -0.0000127716.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DEF1 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DEF1 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+4.66%
30 dage$ -0.0000127716-93.08%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er DEF1 (DEF1)

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DEF1 (DEF1) Ressource

Officiel hjemmeside

DEF1 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DEF1 (DEF1) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DEF1 (DEF1) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DEF1.

Tjek DEF1 prisprediktion nu!

DEF1 til lokale valutaer

DEF1 (DEF1) Tokenomics

At forstå tokenomics for DEF1 (DEF1) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DEF1 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DEF1 (DEF1)

Hvor meget er DEF1 (DEF1) værd i dag?
Den direkte DEF1 pris i USD er 0.00001372 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DEF1 til USD pris?
Den aktuelle pris på DEF1til USD er $ 0.00001372. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DEF1?
Markedsværdien for DEF1 er $ 13.72K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DEF1?
Den cirkulerende forsyning af DEF1 er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DEF1?
DEF1 opnåede en ATH-pris på 0.00075275 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DEF1?
DEF1 så en ATL-pris på 0.00001091 USD.
Hvad er handelsvolumen for DEF1?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DEF1 er -- USD.
Bliver DEF1 højere i år?
DEF1 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DEF1 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
DEF1 (DEF1) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

