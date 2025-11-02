DEF1 (DEF1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001309 $ 0.00001309 $ 0.00001309 24H lav $ 0.00001374 $ 0.00001374 $ 0.00001374 24H høj 24H lav $ 0.00001309$ 0.00001309 $ 0.00001309 24H høj $ 0.00001374$ 0.00001374 $ 0.00001374 All Time High $ 0.00075275$ 0.00075275 $ 0.00075275 Laveste pris $ 0.00001091$ 0.00001091 $ 0.00001091 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +4.66% Prisændring (7D) +25.45% Prisændring (7D) +25.45%

DEF1 (DEF1) realtidsprisen er $0.00001372. I løbet af de sidste 24 timer har DEF1 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001309 og et højdepunkt på $ 0.00001374, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEF1s højeste pris nogensinde er $ 0.00075275, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001091.

Når det gælder kortsigtet performance, DEF1 har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +4.66% i løbet af 24 timer og +25.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DEF1 (DEF1) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DEF1 er $ 13.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEF1 er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.72K.