Dechat (DECHAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00304124 $ 0.00304124 $ 0.00304124 24H lav $ 0.00343187 $ 0.00343187 $ 0.00343187 24H høj 24H lav $ 0.00304124$ 0.00304124 $ 0.00304124 24H høj $ 0.00343187$ 0.00343187 $ 0.00343187 All Time High $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Laveste pris $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) +6.81% Prisændring (7D) -3.01% Prisændring (7D) -3.01%

Dechat (DECHAT) realtidsprisen er $0.00342398. I løbet af de sidste 24 timer har DECHAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00304124 og et højdepunkt på $ 0.00343187, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DECHATs højeste pris nogensinde er $ 8.15, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00150656.

Når det gælder kortsigtet performance, DECHAT har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, +6.81% i løbet af 24 timer og -3.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dechat (DECHAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 85.60K$ 85.60K $ 85.60K Cirkulationsforsyning 3.70M 3.70M 3.70M Samlet Udbud 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dechat er $ 12.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DECHAT er 3.70M, med et samlet udbud på 25000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 85.60K.