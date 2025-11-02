Dark Cheems (TOTAKEKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00057584 24H høj $ 0.00060427 All Time High $ 0.01529702 Laveste pris $ 0.00029539 Prisændring (1H) +0.62% Prisændring (1D) +0.61% Prisændring (7D) +0.41%

Dark Cheems (TOTAKEKE) realtidsprisen er $0.000601. I løbet af de sidste 24 timer har TOTAKEKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00057584 og et højdepunkt på $ 0.00060427, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOTAKEKEs højeste pris nogensinde er $ 0.01529702, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00029539.

Når det gælder kortsigtet performance, TOTAKEKE har ændret sig med +0.62% i løbet af den sidste time, +0.61% i løbet af 24 timer og +0.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 586.84K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 586.84K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dark Cheems er $ 586.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOTAKEKE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 586.84K.