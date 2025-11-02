UdvekslingDEX+
Den direkte Dark Cheems pris i dag er 0.000601 USD. Følg med i realtid TOTAKEKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TOTAKEKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TOTAKEKE

TOTAKEKE Prisinfo

Hvad er TOTAKEKE

TOTAKEKE Officiel hjemmeside

TOTAKEKE Tokenomics

TOTAKEKE Prisprognose

Dark Cheems Logo

Dark Cheems Pris (TOTAKEKE)

Ikke noteret

$0.0005984
+0.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Dark Cheems (TOTAKEKE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:09 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00057584
24H lav
$ 0.00060427
24H høj

$ 0.00057584
$ 0.00060427
$ 0.01529702
$ 0.00029539
+0.62%

+0.61%

+0.41%

+0.41%

Dark Cheems (TOTAKEKE) realtidsprisen er $0.000601. I løbet af de sidste 24 timer har TOTAKEKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00057584 og et højdepunkt på $ 0.00060427, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOTAKEKEs højeste pris nogensinde er $ 0.01529702, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00029539.

Når det gælder kortsigtet performance, TOTAKEKE har ændret sig med +0.62% i løbet af den sidste time, +0.61% i løbet af 24 timer og +0.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Markedsinformation

$ 586.84K
--
$ 586.84K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Dark Cheems er $ 586.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOTAKEKE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 586.84K.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Dark Cheems til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dark Cheems til USD $ -0.0004195605.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dark Cheems til USD $ -0.0005140333.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dark Cheems til USD $ -0.004387793210154106.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.61%
30 dage$ -0.0004195605-69.81%
60 dage$ -0.0005140333-85.52%
90 dage$ -0.004387793210154106-87.95%

Hvad er Dark Cheems (TOTAKEKE)

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Dark Cheems (TOTAKEKE) Ressource

Officiel hjemmeside

Dark Cheems Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dark Cheems (TOTAKEKE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dark Cheems (TOTAKEKE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dark Cheems.

Tjek Dark Cheems prisprediktion nu!

TOTAKEKE til lokale valutaer

Dark Cheems (TOTAKEKE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dark Cheems (TOTAKEKE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TOTAKEKE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Dark Cheems (TOTAKEKE)

Hvor meget er Dark Cheems (TOTAKEKE) værd i dag?
Den direkte TOTAKEKE pris i USD er 0.000601 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TOTAKEKE til USD pris?
Den aktuelle pris på TOTAKEKEtil USD er $ 0.000601. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dark Cheems?
Markedsværdien for TOTAKEKE er $ 586.84K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TOTAKEKE?
Den cirkulerende forsyning af TOTAKEKE er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TOTAKEKE?
TOTAKEKE opnåede en ATH-pris på 0.01529702 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TOTAKEKE?
TOTAKEKE så en ATL-pris på 0.00029539 USD.
Hvad er handelsvolumen for TOTAKEKE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TOTAKEKE er -- USD.
Bliver TOTAKEKE højere i år?
TOTAKEKE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TOTAKEKE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Dark Cheems (TOTAKEKE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,987.33
$3,868.77
$0.02826
$185.93
$1.0002
$109,987.33
$3,868.77
$185.93
$73.96
$19.775
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.07827
$0.000000000000000000000017
$0.000378
$0.00005050
$0.0022
$0.0031378
