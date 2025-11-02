Cypherspace (CYPHER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000148 $ 0.0000148 $ 0.0000148 24H lav $ 0.00001534 $ 0.00001534 $ 0.00001534 24H høj 24H lav $ 0.0000148$ 0.0000148 $ 0.0000148 24H høj $ 0.00001534$ 0.00001534 $ 0.00001534 All Time High $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Laveste pris $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -2.67% Prisændring (7D) -7.11% Prisændring (7D) -7.11%

Cypherspace (CYPHER) realtidsprisen er $0.00001487. I løbet af de sidste 24 timer har CYPHER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000148 og et højdepunkt på $ 0.00001534, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CYPHERs højeste pris nogensinde er $ 0.00201261, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001398.

Når det gælder kortsigtet performance, CYPHER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.67% i løbet af 24 timer og -7.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cypherspace (CYPHER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Cirkulationsforsyning 999.57M 999.57M 999.57M Samlet Udbud 999,573,328.494194 999,573,328.494194 999,573,328.494194

Den nuværende markedsværdi på Cypherspace er $ 14.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CYPHER er 999.57M, med et samlet udbud på 999573328.494194. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.87K.