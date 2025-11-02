Cybercentry (CENTRY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0.00202096 24H høj Laveste pris $ 0 All Time High $ 0.00202096 Prisændring (1H) -1.14% Prisændring (1D) +155.15% Prisændring (7D) +124.41%

Cybercentry (CENTRY) realtidsprisen er $0.00191583. I løbet af de sidste 24 timer har CENTRY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00202096, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CENTRYs højeste pris nogensinde er $ 0.00202096, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CENTRY har ændret sig med -1.14% i løbet af den sidste time, +155.15% i løbet af 24 timer og +124.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cybercentry (CENTRY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 811.07K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.92M Cirkulationsforsyning 423.35M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Cybercentry er $ 811.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CENTRY er 423.35M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.92M.