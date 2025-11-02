UdvekslingDEX+
Den direkte CV3 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CV3AI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CV3AI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

CV3 Pris (CV3AI)

Ikke noteret

1 CV3AI til USD direkte pris:

$0.00022331
+35.80%1D
CV3 (CV3AI) Live prisdiagram
CV3 (CV3AI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+4.25%

+36.81%

+16.53%

+16.53%

CV3 (CV3AI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CV3AI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CV3AIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CV3AI har ændret sig med +4.25% i løbet af den sidste time, +36.81% i løbet af 24 timer og +16.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CV3 (CV3AI) Markedsinformation

$ 221.08K
--
$ 221.08K
990.00M
990,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på CV3 er $ 221.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CV3AI er 990.00M, med et samlet udbud på 990000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 221.08K.

CV3 (CV3AI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CV3 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CV3 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CV3 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CV3 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+36.81%
30 dage$ 0+17.34%
60 dage$ 0-25.58%
90 dage$ 0--

Hvad er CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

CV3 (CV3AI) Ressource

Officiel hjemmeside

CV3 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CV3 (CV3AI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CV3 (CV3AI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CV3.

Tjek CV3 prisprediktion nu!

CV3AI til lokale valutaer

CV3 (CV3AI) Tokenomics

At forstå tokenomics for CV3 (CV3AI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CV3AI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CV3 (CV3AI)

Hvor meget er CV3 (CV3AI) værd i dag?
Den direkte CV3AI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CV3AI til USD pris?
Den aktuelle pris på CV3AItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CV3?
Markedsværdien for CV3AI er $ 221.08K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CV3AI?
Den cirkulerende forsyning af CV3AI er 990.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CV3AI?
CV3AI opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CV3AI?
CV3AI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CV3AI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CV3AI er -- USD.
Bliver CV3AI højere i år?
CV3AI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CV3AI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
