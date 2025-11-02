CULOSUI (CULO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -5.67% Prisændring (7D) -14.38% Prisændring (7D) -14.38%

CULOSUI (CULO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CULO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CULOs højeste pris nogensinde er $ 0.00132675, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CULO har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -5.67% i løbet af 24 timer og -14.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CULOSUI (CULO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 124.76K$ 124.76K $ 124.76K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 124.76K$ 124.76K $ 124.76K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CULOSUI er $ 124.76K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CULO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 124.76K.