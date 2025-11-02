CTOC (CTOC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03225542 $ 0.03225542 $ 0.03225542 24H lav $ 0.03256728 $ 0.03256728 $ 0.03256728 24H høj 24H lav $ 0.03225542$ 0.03225542 $ 0.03225542 24H høj $ 0.03256728$ 0.03256728 $ 0.03256728 All Time High $ 0.154429$ 0.154429 $ 0.154429 Laveste pris $ 0.00791853$ 0.00791853 $ 0.00791853 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) +0.55% Prisændring (7D) -11.16% Prisændring (7D) -11.16%

CTOC (CTOC) realtidsprisen er $0.03251134. I løbet af de sidste 24 timer har CTOC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03225542 og et højdepunkt på $ 0.03256728, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CTOCs højeste pris nogensinde er $ 0.154429, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00791853.

Når det gælder kortsigtet performance, CTOC har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, +0.55% i løbet af 24 timer og -11.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CTOC (CTOC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 162.56M$ 162.56M $ 162.56M Cirkulationsforsyning 60.50M 60.50M 60.50M Samlet Udbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CTOC er $ 1.97M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CTOC er 60.50M, med et samlet udbud på 5000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 162.56M.