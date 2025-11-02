CryptoPeso (CRP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.074092 $ 0.074092 $ 0.074092 24H lav $ 0.07593 $ 0.07593 $ 0.07593 24H høj 24H lav $ 0.074092$ 0.074092 $ 0.074092 24H høj $ 0.07593$ 0.07593 $ 0.07593 All Time High $ 0.110133$ 0.110133 $ 0.110133 Laveste pris $ 0.064376$ 0.064376 $ 0.064376 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -1.15% Prisændring (7D) -3.72% Prisændring (7D) -3.72%

CryptoPeso (CRP) realtidsprisen er $0.074552. I løbet af de sidste 24 timer har CRP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.074092 og et højdepunkt på $ 0.07593, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRPs højeste pris nogensinde er $ 0.110133, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.064376.

Når det gælder kortsigtet performance, CRP har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -1.15% i løbet af 24 timer og -3.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CryptoPeso (CRP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Cirkulationsforsyning 23.00M 23.00M 23.00M Samlet Udbud 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CryptoPeso er $ 1.71M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRP er 23.00M, med et samlet udbud på 23000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.71M.