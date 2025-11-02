CryptoLoots (CLOOTS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -5.57% Prisændring (1D) -8.68% Prisændring (7D) -30.93% Prisændring (7D) -30.93%

CryptoLoots (CLOOTS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CLOOTS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLOOTSs højeste pris nogensinde er $ 0.00211204, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CLOOTS har ændret sig med -5.57% i løbet af den sidste time, -8.68% i løbet af 24 timer og -30.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 113.52K$ 113.52K $ 113.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 113.52K$ 113.52K $ 113.52K Cirkulationsforsyning 985.21M 985.21M 985.21M Samlet Udbud 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

Den nuværende markedsværdi på CryptoLoots er $ 113.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLOOTS er 985.21M, med et samlet udbud på 985206138.46286. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 113.52K.