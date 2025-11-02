UdvekslingDEX+
Den direkte CryptoLoots pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CLOOTS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CLOOTS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CLOOTS

CLOOTS Prisinfo

Hvad er CLOOTS

CLOOTS Officiel hjemmeside

CLOOTS Tokenomics

CLOOTS Prisprognose

CryptoLoots Pris (CLOOTS)

1 CLOOTS til USD direkte pris:

$0.00011522
-8.60%1D
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:30:40 (UTC+8)

CryptoLoots (CLOOTS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.00211204
$ 0
-5.57%

-8.68%

-30.93%

-30.93%

CryptoLoots (CLOOTS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CLOOTS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLOOTSs højeste pris nogensinde er $ 0.00211204, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CLOOTS har ændret sig med -5.57% i løbet af den sidste time, -8.68% i løbet af 24 timer og -30.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Markedsinformation

$ 113.52K
--
$ 113.52K
985.21M
985,206,138.46286
Den nuværende markedsværdi på CryptoLoots er $ 113.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLOOTS er 985.21M, med et samlet udbud på 985206138.46286. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 113.52K.

CryptoLoots (CLOOTS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af CryptoLoots til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af CryptoLoots til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af CryptoLoots til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af CryptoLoots til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-8.68%
30 dage$ 0+80.61%
60 dage$ 0-15.83%
90 dage$ 0--

Hvad er CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CryptoLoots (CLOOTS) Ressource

Officiel hjemmeside

CryptoLoots Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CryptoLoots (CLOOTS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CryptoLoots (CLOOTS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CryptoLoots.

Tjek CryptoLoots prisprediktion nu!

CLOOTS til lokale valutaer

CryptoLoots (CLOOTS) Tokenomics

At forstå tokenomics for CryptoLoots (CLOOTS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CLOOTS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om CryptoLoots (CLOOTS)

Hvor meget er CryptoLoots (CLOOTS) værd i dag?
Den direkte CLOOTS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CLOOTS til USD pris?
Den aktuelle pris på CLOOTStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CryptoLoots?
Markedsværdien for CLOOTS er $ 113.52K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CLOOTS?
Den cirkulerende forsyning af CLOOTS er 985.21M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CLOOTS?
CLOOTS opnåede en ATH-pris på 0.00211204 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CLOOTS?
CLOOTS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CLOOTS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CLOOTS er -- USD.
Bliver CLOOTS højere i år?
CLOOTS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CLOOTS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
CryptoLoots (CLOOTS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

