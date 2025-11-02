CryptoAutos (AUTOS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00336849 24H lav $ 0.00360083 24H høj All Time High $ 0.07346 Laveste pris $ 0.00239245 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) -0.86% Prisændring (7D) -26.30%

CryptoAutos (AUTOS) realtidsprisen er $0.00347683. I løbet af de sidste 24 timer har AUTOS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00336849 og et højdepunkt på $ 0.00360083, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AUTOSs højeste pris nogensinde er $ 0.07346, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00239245.

Når det gælder kortsigtet performance, AUTOS har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, -0.86% i løbet af 24 timer og -26.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CryptoAutos (AUTOS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.57M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.48M Cirkulationsforsyning 740.54M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CryptoAutos er $ 2.57M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AUTOS er 740.54M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.48M.