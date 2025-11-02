UdvekslingDEX+
Den direkte Crypto Twitter pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Crypto Twitter pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CT

CT Prisinfo

Hvad er CT

CT Whitepaper

CT Officiel hjemmeside

CT Tokenomics

CT Prisprognose

Crypto Twitter Logo

Crypto Twitter Pris (CT)

Ikke noteret

1 CT til USD direkte pris:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Crypto Twitter (CT) Live prisdiagram
Crypto Twitter (CT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-0.45%

-6.44%

-6.44%

Crypto Twitter (CT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CTs højeste pris nogensinde er $ 0.002489, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CT har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -0.45% i løbet af 24 timer og -6.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crypto Twitter (CT) Markedsinformation

$ 27.94K
$ 27.94K$ 27.94K

--
----

$ 27.94K
$ 27.94K$ 27.94K

913.19M
913.19M 913.19M

913,187,781.658642
913,187,781.658642 913,187,781.658642

Den nuværende markedsværdi på Crypto Twitter er $ 27.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CT er 913.19M, med et samlet udbud på 913187781.658642. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.94K.

Crypto Twitter (CT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Crypto Twitter til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crypto Twitter til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crypto Twitter til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crypto Twitter til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.45%
30 dage$ 0-21.34%
60 dage$ 0-29.50%
90 dage$ 0--

Hvad er Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Crypto Twitter (CT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Crypto Twitter Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Crypto Twitter (CT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Crypto Twitter (CT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Crypto Twitter.

Tjek Crypto Twitter prisprediktion nu!

CT til lokale valutaer

Crypto Twitter (CT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Crypto Twitter (CT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Crypto Twitter (CT)

Hvor meget er Crypto Twitter (CT) værd i dag?
Den direkte CT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CT til USD pris?
Den aktuelle pris på CTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Crypto Twitter?
Markedsværdien for CT er $ 27.94K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CT?
Den cirkulerende forsyning af CT er 913.19M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CT?
CT opnåede en ATH-pris på 0.002489 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CT?
CT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CT er -- USD.
Bliver CT højere i år?
CT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Crypto Twitter (CT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

