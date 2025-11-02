Crypto Twitter (CT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.33% Prisændring (1D) -0.45% Prisændring (7D) -6.44% Prisændring (7D) -6.44%

Crypto Twitter (CT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CTs højeste pris nogensinde er $ 0.002489, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CT har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -0.45% i løbet af 24 timer og -6.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crypto Twitter (CT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Cirkulationsforsyning 913.19M 913.19M 913.19M Samlet Udbud 913,187,781.658642 913,187,781.658642 913,187,781.658642

Den nuværende markedsværdi på Crypto Twitter er $ 27.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CT er 913.19M, med et samlet udbud på 913187781.658642. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.94K.