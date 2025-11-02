Crypto Factor (CFR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01288072 $ 0.01288072 $ 0.01288072 24H lav $ 0.01384211 $ 0.01384211 $ 0.01384211 24H høj 24H lav $ 0.01288072$ 0.01288072 $ 0.01288072 24H høj $ 0.01384211$ 0.01384211 $ 0.01384211 All Time High $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Laveste pris $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Prisændring (1H) +0.63% Prisændring (1D) +6.28% Prisændring (7D) +2.63% Prisændring (7D) +2.63%

Crypto Factor (CFR) realtidsprisen er $0.01377257. I løbet af de sidste 24 timer har CFR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01288072 og et højdepunkt på $ 0.01384211, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CFRs højeste pris nogensinde er $ 0.0402748, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01107902.

Når det gælder kortsigtet performance, CFR har ændret sig med +0.63% i løbet af den sidste time, +6.28% i løbet af 24 timer og +2.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crypto Factor (CFR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Crypto Factor er $ 1.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CFR er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38M.