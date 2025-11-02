UdvekslingDEX+
Den direkte Crypto Factor pris i dag er 0.01377257 USD. Følg med i realtid CFR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CFR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Crypto Factor Pris (CFR)

1 CFR til USD direkte pris:

$0.01377257
$0.01377257
+6.20%1D
Crypto Factor (CFR) Live prisdiagram
Crypto Factor (CFR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.63%

+6.28%

+2.63%

+2.63%

Crypto Factor (CFR) realtidsprisen er $0.01377257. I løbet af de sidste 24 timer har CFR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01288072 og et højdepunkt på $ 0.01384211, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CFRs højeste pris nogensinde er $ 0.0402748, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01107902.

Når det gælder kortsigtet performance, CFR har ændret sig med +0.63% i løbet af den sidste time, +6.28% i løbet af 24 timer og +2.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Crypto Factor (CFR) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Crypto Factor er $ 1.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CFR er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38M.

Crypto Factor (CFR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Crypto Factor til USD $ +0.00081351.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Crypto Factor til USD $ -0.0059089187.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Crypto Factor til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Crypto Factor til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00081351+6.28%
30 dage$ -0.0059089187-42.90%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

Crypto Factor (CFR) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Crypto Factor Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Crypto Factor (CFR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Crypto Factor (CFR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Crypto Factor.

Tjek Crypto Factor prisprediktion nu!

CFR til lokale valutaer

Crypto Factor (CFR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Crypto Factor (CFR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CFR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Crypto Factor (CFR)

Hvor meget er Crypto Factor (CFR) værd i dag?
Den direkte CFR pris i USD er 0.01377257 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CFR til USD pris?
Den aktuelle pris på CFRtil USD er $ 0.01377257. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Crypto Factor?
Markedsværdien for CFR er $ 1.38M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CFR?
Den cirkulerende forsyning af CFR er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CFR?
CFR opnåede en ATH-pris på 0.0402748 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CFR?
CFR så en ATL-pris på 0.01107902 USD.
Hvad er handelsvolumen for CFR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CFR er -- USD.
Bliver CFR højere i år?
CFR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CFR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

